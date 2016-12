Frohe Weihnachten

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern von vulkane.net ein frohes Weihnachtsfest und einen guten und vor allem friedlichen Rutsch ins Jahr 2017.

Wir blicken auf ein Jahr mit relativ wenigen spektakulären Vulkanausbrüchen zurück, dafür aber auf zahlreiche Erdbeben mit besonders schlimmen Folgen in Mittelitalien. Politische Unruhen und vor allem der Terrorismus hielten die Welt und zum Jahresende auch Deutschland in Atem. Hoffen wir, dass sich die Zeiten bald wieder ändern mögen.

Ich möchte mich bei Euch für die vielen Tipps und Anregung bedanken, die mich im Laufe des Jahres erreichten. Last, but not least, ein herzliches Dankeschön an alle Leserinnen und Leser für ihr Interesse an vulkane.net.

Alles Gute wünscht Euer,

Marc Szeglat