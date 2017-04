In der Türkei gab es heute 2 Erdbeben mit der Magnitude 5,0. Das erste Hypozentrum lag in 6 km Tiefe westlich des Ortes Usak. Das Zweite in 10 km Tiefe östlich von Izmir. Gerade hier ist ein weitaus stärkeres Erdbeben möglich. Es folgten zahlreiche Nachbeben.